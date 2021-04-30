Апрельский рынок новых коммерческих автомобилей значительно вырос

В апреле на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1266 новых коммерческих автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с прошлым годом количество апрельских регистраций грузовых и специальных автомобилей выросло почти в два с половиной раза.
Напомним, год назад в условиях карантина сервисные центры МВД не регистрировали коммерческие авто, кроме тех, которые предназначались для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры.
Относительно марта текущего года спрос на новые коммерческие авто увеличился на 8 процентов.
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