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Апрельский рынок новых коммерческих автомобилей значительно вырос

Апрельский рынок новых коммерческих автомобилей значительно вырос

В апреле на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1266 новых коммерческих автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с прошлым годом количество апрельских регистраций грузовых и специальных автомобилей выросло почти в два с половиной раза.

Напомним, год назад в условиях карантина сервисные центры МВД не регистрировали коммерческие авто, кроме тех, которые предназначались для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры.

Относительно марта текущего года спрос на новые коммерческие авто увеличился на 8 процентов.

  • Чаще всего в отчетном месяце, как и годом ранее, регистрировались автомобили марки Renault, продажи которых в годовом исчислении выросли на 88% до 261 шт.
  • Сохранил второе место Fiat, который закончил апрель с результатом 152 зарегистрированных авто (+162% к апрелю 2020 года).
  • Третий результат у МАЗ — 97 машин. Это на 439% больше, чем в прошлом году.
  • На четвертой позиции рейтинга Peugeot — 88 новых коммерческих авто этой марки пополнили украинский автопарк, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.
  • Также в пятерку лидеров попала еще одна французская марка — Citroen, реализовавшая на украинском рынке 86 автомобилей (+59%).

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По материалам Finance.UA
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