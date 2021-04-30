Израиль запретил въезд украинцам

Израиль запретил въезд в страну иностранцев из ряда стран в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Как свидетельствуют обновленные 4 апреля данные на сайте израильского правительства, въезд запрещен из Украины, Эфиопии, Бразилии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции.
Кроме того, Израиль отменил все выданные до 1 мая спецразрешения на въезд. При этом указывается, что лица, разрешения на въезд которым были отменены, могут обратиться за новыми.
В свою очередь, как сообщает посольство Украины в Израиле, в связи с введением данных ограничений оно обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения.
Напомним, что сам Израиль еще к концу апреля почти полностью избавился от коронавируса в стране. По последним же официальным данным на 5 мая, из более 838 тысяч зараженных за время эпидемии остаются таковыми лишь 1,2 тысячи.
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