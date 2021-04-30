Испанский лоукостер возвращается в Украину

Испанский лоукостер Vueling 2 июля вернется на маршрут Барселона-Киев, который он не обслуживал из-за пандемии коронавируса.
Об этом пишет avianews.
Авиакомпания будет летать из основного аэропорта Барселоны Эль-Прат в аэропорт «Киев» (Жуляны) три раза в неделю в ночное время.
График. Вылеты из Барселоны запланированы на 22:20 по вторникам, пятницам и субботам, вылеты из Киева на 03:55 по средам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 45 минут.
Цены на билеты. Vueling продает авиабилеты из Киева в Барселону от 90 евро в обе стороны. В цену самых дешевых билетов по тарифу Basic входит перевозка двух мест ручной клади.
Багаж. Сумку с габаритами до 40×30×20см без ограничения по весу можно взять с собой в салон самолета. Её необходимо разместить под впереди стоящим креслом. Вторая сумка должна весить до 10 кг и иметь размеры не более 55×40×20 см. Ее необходимо бесплатно сдать на стойке регистрации в багаж. Большой предмет ручной клади можно взять в салон, если оплатить эту услугу или забронировать билеты по более дорогим тарифам Optima или TimeFlex.
Расписание рейсов Барселона-Киев-Барселона Vueling:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин обязал претендентов на получение жилищных субсидий подавать декларацию о доходах и расходахВчера, 14:00 - 3423 11
Активы обанкротившегося банка «Аркада» оценили в 9 грн — Фонд гарантированияВчера, 11:29 - 2590 5
В правительстве раскрыли подробности возврата миллиардов ЯнуковичаВчера, 11:15 - 1511 5
При покупках в интернете нужно требовать чек, - ГНСВчера, 08:12 - 978 5
SpaceX запустила еще 60 аппаратов Starlink: на орбите уже более 1500 интернет-спутниковВчера, 22:00 - 149 3
Кабмин обязал претендентов на получение жилищных субсидий подавать декларацию о доходах и расходахВчера, 14:00 - 3423 11
Украинцев автоматически переведут на новые договоры ЖКУВчера, 13:01 - 3215 1
Активы обанкротившегося банка «Аркада» оценили в 9 грн — Фонд гарантированияВчера, 11:29 - 2590 5
Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле (инфографика)Вчера, 17:03 - 2296
В правительстве раскрыли подробности возврата миллиардов ЯнуковичаВчера, 11:15 - 1511 5
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1526 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 530
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 740
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1935 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1751 1