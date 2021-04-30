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Испанский лоукостер возвращается в Украину

Испанский лоукостер возвращается в Украину

Испанский лоукостер Vueling 2 июля вернется на маршрут Барселона-Киев, который он не обслуживал из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет avianews.

Авиакомпания будет летать из основного аэропорта Барселоны Эль-Прат в аэропорт «Киев» (Жуляны) три раза в неделю в ночное время.

График. Вылеты из Барселоны запланированы на 22:20 по вторникам, пятницам и субботам, вылеты из Киева на 03:55 по средам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 45 минут.

Цены на билеты. Vueling продает авиабилеты из Киева в Барселону от 90 евро в обе стороны. В цену самых дешевых билетов по тарифу Basic входит перевозка двух мест ручной клади.

Багаж. Сумку с габаритами до 40×30×20см без ограничения по весу можно взять с собой в салон самолета. Её необходимо разместить под впереди стоящим креслом. Вторая сумка должна весить до 10 кг и иметь размеры не более 55×40×20 см. Ее необходимо бесплатно сдать на стойке регистрации в багаж. Большой предмет ручной клади можно взять в салон, если оплатить эту услугу или забронировать билеты по более дорогим тарифам Optima или TimeFlex.

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Расписание рейсов Барселона-Киев-Барселона Vueling:

  • Барселона 22:20 → Киев 03:05, вторник, пятница, суббота;
  • Киев 03:55 → Барселона 06:40, среда, суббота, воскресенье.

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По материалам Finance.UA
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