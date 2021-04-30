Самолетом или поездом: как дешевле доехать из Киева в облцентры (инфографика)

В Украине есть только несколько авиационных направлений, которые могут конкурировать с железной дорогой. Однако порой до пункта назначения внутри страны бывает выгоднее добраться на самолете, чем в поезде.
Аналитики «Слово и дело» подсчитали, как отличаются цены на авиаперелеты и пассажирские железнодорожные перевозки из Киева в областные центры.
Самолетом из Киева можно долететь в Ивано-Франковск, Херсон, Харьков, Черновцы, Одессу, Львов, Николаев, Запорожье и Днепр. А вот поездом прямыми рейсами можно доехать во все областные центры, кроме Житомира.
Самые дорогие билеты за места в вагоне класса «люкс» из Киева продают в направлении Запорожья – 1425 грн, немного дешевле можно доехать до Днепра – за 1219 грн. В то же время авиабилеты экономкласса из Киева в Днепр стоят 1252 грн, а в Запорожье – 1298 грн.
Больше всего денег нужно выложить за билет из столицы в Черновцы – 1991 грн, а место класса «люкс» на поезд стоит 1122 грн. На Буковину можно доехать и дешевле – 482 грн стоят купейные билеты и 231 грн плацкартные.
А вот в направлении Чернигова нет ни класса «люкс», ни купейных билетов, а только плацкартные по 91 грн.
До туристической Одессы билет на самолет стоит 1090 грн, а во Львов – 1298, в Ивано-Франковск можно долететь за 1628 грн.
Цена за авиабилет из столицы в регионы не превышает цену самого дорогого билета за место в вагоне класса «люкс». Однако стоит помнить, что время перелета меньше, чем продолжительность путешествия в поезде.
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