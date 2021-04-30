Как менялись цены на новостройки по районам Киева (инфографика)

В апреле 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева повысилась.
Цена в прошедшем месяце, по сравнению с мартом 2021-го, опустилась на 7,5% и составила 33 705 грн. за кв. м (в феврале – 31 349 грн. за кв. м).
Об этом пишет СтройОбзор.
Цены на квартиры в новостройках в зависимости от их расположения. Как правило, чем ближе дом построен к центру города, тем стоимость квартиры в нем выше. В общей сложности, недвижимость на правом берегу дороже, чем на левом.
Цены по классам. На общем графике изменения стоимости в зависимости от класса новостройки видно, что значительные изменения затронули класс «комфорт», «бизнес» и «де-люкс». При этом первый побил все рекорды по скачкам цен. Остальные классы жилья в течение месяца показывали меньшие колебания.
В эконом-классе цена повысилась на 1%. Практически каждый месяц цена в этом классе колеблется. Тенденция на понижение началась в ноябре 2020 года. Но в это году цены пошли вверх.
Средняя цена в апреле 2021-го составила 25 269 грн. за 1 кв. м.
Рейтинг районов по стоимости жилья меняется каждый месяц. Традиционно, есть лидеры. Но районам характерно менять свою позицию в списке. Чаще всего это зависит от новых объектов, которые появляются в том или ином районе столицы.
Комфорт. Для него всегда были более характерны скачки, но бывало и такое, что за определенный промежуток времени можно проследить четкую тенденцию. Так, за апрель цена резко поднялась на 9,5% и составила 28 858 грн. за «квадрат».
Бизнес. В апреле также резкое изменение показал бизнес-класс. Стоимость квадратного метра в «бизнесе» сейчас составляет 49 298 грн. или на 2,5% выше, чем в марте. Плавное повышение цен в этом классе было летом и осенью 2020-го. Затем начались скачки. В прошлом месяце цены снизились. Но ненадолго.
Неизменный лидер по стоимости жилья на первичке – Печерский район. Здесь стоимость квадратного метра на сегодня составляет 69 269 грн. Печерск обгоняет остальные локации с большим отрывом. Он никогда не терял первое место в нашем списке.
Второе место у Шевченковского района – 37 752 грн. за кв. м. Третье место в апреле занял Подольский район, где средняя цена составляет 37 700 грн. за кв. м.
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