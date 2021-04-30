Уже полмиллиона людей желают воспользоваться спутниковым интернетом Илона Маска

Несмотря на то, что сервис Starlink, обеспечивающий спутниковый доступ в Сеть, пока работает только в отдельных странах, спрос на него есть, и довольно большой. На данный момент в очереди на услугу стоят 500 тысяч человек.

«На сегодняшний день более полумиллиона человек разместили заказ или внесли депозит за Starlink», – сообщил Шива Бхарадвадж (Siva Bharadvaj), инженер космических операций SрасеX, во время трансляции последнего запуска спутников Starlink. Эти слова уже прокомментировал генеральный директор SрасеХ Маск (Elon Musk). Он сказал, что все 500 тысяч человек «скорее всего» будут подключены к сервису Starlink, но предоставление интернета большому количеству пользователей в городских районах осложняет ситуацию.

SpaceX вывела на орбиту уже 1505 спутников, а на прошлой неделе компания получила разрешение от американского регулятора на запуск еще 1309. Учитывая то, что за один запуск ракеты SpaceX выводит на орбиту по 60 спутников, можно думать, что все разрешенные регулятором аппараты окажутся в космосе в течение года. Абонентская плата за пользование сервисом Starlink составляет 100 долларов в месяц, стоимость комплекта оборудования – 400 долларов.