Онлайн-арест счетов за долги: как будет происходить

Просрочили оплату коммунальных, не уплатили штрафы за нарушение ПДД и т.д.? Будьте готовы, что ваши банковские счета арестуют и спишут средства, необходимые для погашения задолженности.

Об этом напоминает Минюст.

Как это будет происходить? Согласно законодательству Украины, обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации. Об обращении взыскания на имущество должника исполнитель выносит постановление.

Взыскание на имущество должника обращается в размере и объеме, необходимых для исполнения по исполнительному документу, с учетом взыскания исполнительского сбора, расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя.

Месяц назад, 6 апреля, вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины, которым внесены изменения в приказ Минюста «Об утверждении Порядка автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам о взыскании алиментов».

Со вступлением в силу приказа положения этого Порядка относительно автоматизированного ареста средств будут распространяться на все категории исполнительных документов, предусматривающих взыскание средств с должников – физических и юридических лиц. Также положениями предусмотрена автоматизация процесса получения исполнителями информации о номерах счетов должников физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах.

Следует отметить, что этот Порядок определяет процедуру автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках с помощью автоматизированной системы исполнительного производства путем информационного взаимодействия государственных или частных исполнителей и банков.

С принятием изменений в отношении всех должников может:

применяться процедура автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках.

Принудительное списание средств со счетов, открытых должниками в банках, производится на основании платежного требования исполнителя, которое на сегодня оформляется в бумажном виде.

Впрочем, на данный момент Минюстом разработан соответствующий проект приказа, которым будет введен электронный документооборот платежных требований между органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями и банками, органами Государственной казначейской службы Украины.

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