eBay начнет принимать оплату криптовалютой

eBay планирует принимать криптовалюту в качестве способа оплаты, а также исследует область невзаимозаменяемых токенов (NFT). Об этом сообщил генеральный директор eBay Джейми Яннон в интервью CNBC.
Он заявил, что гигант электронной коммерции рассматривает другие варианты оплаты с помощью криптовалюты.
Хотя Яннон не сообщает, когда именно компания начнет принимать криптовалютные платежи на своей платформе. Также пока не известно, какой именно криптовалютный актив будет приниматься.
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«Мы всегда рассматриваем наиболее подходящие формы оплаты и будем продолжать оценивать это в будущем. У нас нет ближайших планов, но криптовалюта — это то, о чем мы следим», — отмечает он.
В интервью CNBC генеральный директор eBay подтвердил, что компания рассматривает вариант принятия разных цифровых валют. Он отметил заинтересованность компании в том, чтобы выйти на рынок NFT, и сообщил о том, что сейчас рассматриваются варианты реализации этого на практике.
По его словам, «все, что можно коллекционировать, есть на eBay в течение десятилетий и будет в течение следующих нескольких десятилетий». Поэтому компания изучает возможности того, как можно легко на eBay ввести NFT.
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