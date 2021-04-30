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Аукцион Sotheby's впервые ввел оплату криптовалютой на торгах за картину Бэнкси

Аукцион Sotheby's впервые ввел оплату криптовалютой на торгах за картину Бэнкси

Работа британского художника Бэнкси Love is in the Air («Любовь витает в воздухе») будет продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке.

Как сообщается на сайте аукционного дома, впервые произведение искусства можно будет приобрести за криптовалюту.

По словам организаторов, оценочная стоимость картины Бэнкси составляет от 3 до 5 млн долларов. При этом тот, кому удастся на аукционе 12 мая сделать наиболее высокую ставку, сможет оплатить покупку криптовалютой Bitcoin или Ethereum. Ставки, однако, по-прежнему придется делать в долларовом эквиваленте.

«Будучи одним из самых известных и провокационных художников XXI века, чьи уличные и студийные работы неизменно расширяют границы и вызывают споры по всему миру из-за уникального взгляда на политические и социальные проблемы, Бэнкси подрывает устои мира искусства», — отмечают организаторы. По их словам, «предлагая коллекционерам возможность купить Love is in the Air за криптовалюту, Sotheby’s отдает должное наследию» художника.

«Это характерное новшество, открывающее путь к дальнейшему применению криптовалюты на аукционах Sotheby’s, стало продолжением экспериментов аукционного дома с применением новых технологий <…>», — указывается в пресс-релизе.

По словам организаторов, появление функции оплаты криптовалютой «позволяет переосмыслить и расширить» возможности аукционного дома.

Картина представляет собой полотно размером 90 на 90 см, подписанное самим автором. На полотне масляными красками изображен участник акции протеста, бросающий букет цветов. Согласно описанию на сайте Sotheby’s, полотно «напоминает о несправедливости и неравенстве», а также «посылает сигнал надежды».

По материалам УНН
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