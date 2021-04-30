В Китае начнут штрафовать за недоеденную пищу

Члены Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) проголосовали за закон о борьбе с расточительством в еде, сообщает Синьхуа.
В соответствии с документом, поставщики услуг в сфере общественного питания получат возможность взимать с клиентов, которые оставляют чрезмерное количество недоеденной еды, дополнительную плату за ее утилизацию. Тарифы, по которым будет проводиться утилизация, должны быть объявлены заранее.
Согласно отчету, основанному на всекитайском исследовании, которое проводилось депутатами ВСНП, ежегодно в городской индустрии общественного питания Китая выбрасывают около 18 млрд кг продуктов питания.
Также в стране на стадиях до потребления – во время хранения, транспортировки и переработки – теряется более 35 млрд кг зерна, сообщается в отчете.
Напомним, в I квартале 2021-го ВВП Китая увеличился в годовом измерении на 18,3%. Такой рекордный темп роста произошел после глубокого падения в начале 2020-го по причине того же кризиса.
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