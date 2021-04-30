0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

В Китае начнут штрафовать за недоеденную пищу

В Китае начнут штрафовать за недоеденную пищу

Члены Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) проголосовали за закон о борьбе с расточительством в еде, сообщает Синьхуа.

В соответствии с документом, поставщики услуг в сфере общественного питания получат возможность взимать с клиентов, которые оставляют чрезмерное количество недоеденной еды, дополнительную плату за ее утилизацию. Тарифы, по которым будет проводиться утилизация, должны быть объявлены заранее.

Согласно отчету, основанному на всекитайском исследовании, которое проводилось депутатами ВСНП, ежегодно в городской индустрии общественного питания Китая выбрасывают около 18 млрд кг продуктов питания.

Также в стране на стадиях до потребления – во время хранения, транспортировки и переработки – теряется более 35 млрд кг зерна, сообщается в отчете.

Напомним, в I квартале 2021-го ВВП Китая увеличился в годовом измерении на 18,3%. Такой рекордный темп роста произошел после глубокого падения в начале 2020-го по причине того же кризиса.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.