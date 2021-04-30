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Арендный доход ТРЦ за год пандемии в среднем упал на 20%

Арендный доход ТРЦ за год пандемии в среднем упал на 20%

Арендный доход ТРЦ за год пандемии в среднем упал на 20%. При этом большая часть представителей ТРЦ и ритейла считают, что влияние локдауна на отрасль будет продолжаться не менее четырех месяцев.

Бизнес выразил надежду, что в целом ситуация придет в норму до конца года.

Такие результаты своего исследования обнародовала компания Watcom.Украина.

Большинство опрошенных прогнозируют, что наплыв посетителей в магазины восстановится до осени этого года, но нашлось и немало тех, кто все же считает, что и после окончания локдауна посещаемость ТРЦ останется низкой.

Устойчивость к локдауну как арендаторов, так и торговых центров во многом зависит от желания и возможности сторон договариваться о льготной арендной ставке на время карантинных ограничений.

Около 70% девелоперов на период локдаунов отменили базовую арендную ставку, разработали и предложили арендаторами индивидуальные форматы сотрудничества, говорится в опросе.

Примерно столько же опрошенных представителей розницы отметили, что большинство ТРЦ предоставили им скидку и специальные условия поддержки и развития.

По материалам УБР
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