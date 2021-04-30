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Со второй половины мая Италия вводит COVID-паспорта

Со второй половины мая Италия вводит COVID-паспорта

Премьер-министр Италии Марио Драги после встречи министров туризма стран G20 заявил о введении национального паспорта прививки от COVID-19 для путешествий.

Об этом сообщает ANSA.

COVID-паспорта для поездок в Италию будут выдаваться со второй половины мая – сообщил Драги.

“Мир хочет путешествовать в Италию, а пандемия заставила нас закрыться, но Италия готова вновь принимать мир”, – заявил глава правительства Италии.

Ожидается, что Италия откроет свои границы для туристов с середины мая. Министр также добавил, что со второй половины мая в стране начнет действовать система «зеленых пропусков», которая позволит путешествия между регионами Италии. Драги добавил, что «европейский зеленый паспорт начнет действовать со второй половины июня».

Что это такое? Такой сертификат предусмотрен последним постановлением итальянского правительства, вступившим в силу 26 апреля, и распространяется на национальный туризм между оранжевой и красной зонами Италии. Он предполагает, что люди должны были либо быть вакцинированы, либо переболеть COVID-19, либо иметь отрицательный результат за 48 часов до поездки. Этот “пропуск” будут выдавать семейные врачи или соответствующие медицинские учреждения.

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По материалам УКРИНФОРМ
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