Со второй половины мая Италия вводит COVID-паспорта

Премьер-министр Италии Марио Драги после встречи министров туризма стран G20 заявил о введении национального паспорта прививки от COVID-19 для путешествий.

Об этом сообщает ANSA.

COVID-паспорта для поездок в Италию будут выдаваться со второй половины мая – сообщил Драги.

“Мир хочет путешествовать в Италию, а пандемия заставила нас закрыться, но Италия готова вновь принимать мир”, – заявил глава правительства Италии.

Ожидается, что Италия откроет свои границы для туристов с середины мая. Министр также добавил, что со второй половины мая в стране начнет действовать система «зеленых пропусков», которая позволит путешествия между регионами Италии. Драги добавил, что «европейский зеленый паспорт начнет действовать со второй половины июня».

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Что это такое? Такой сертификат предусмотрен последним постановлением итальянского правительства, вступившим в силу 26 апреля, и распространяется на национальный туризм между оранжевой и красной зонами Италии. Он предполагает, что люди должны были либо быть вакцинированы, либо переболеть COVID-19, либо иметь отрицательный результат за 48 часов до поездки. Этот “пропуск” будут выдавать семейные врачи или соответствующие медицинские учреждения.

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