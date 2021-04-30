В правительстве раскрыли подробности возврата миллиардов Януковича

С возвращенных в Государственный бюджет Украины 1,5 млрд долл. средств, конфискованных у окружения экс-президента Виктора Януковича, 87% составляла наличность.
Об этом в эфире телеканала «Дом» сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
«Я принимал активное участие в том, что мы вернули в государственный бюджет 1,5 млрд долл. И это не какие-то мифические ценные бумаги — это 1,3 млрд долл. наличными и около 200 млн долл. ценными бумагами, на размер которых был сокращен государственный долг Украины. Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули 600 тыс. долл. с американской земли», — рассказал Енин.
Он напомнил, что речь идет о преступной организации, которая действовала во времена президентства Януковича, «когда ближайшее окружение Януковича, которое родом из Донбасса, обворовывало, прежде всего, тот же Донбасс».
«Они собирали деньги со всей Украины, из всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, потом через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные «отмывочные «центры», — подчеркнул замминистра.
Енин отметил, что работа по возврату активов Януковича и его окружения продолжается.
Напомним, 28 апреля 2017 года вступило в силу решение Краматорского городского суда о конфискации около 1,5 млрд долл. в виде денежных средств, облигаций внутреннего государственного займа на счетах окружения экс-президента Виктора Януковича. Семь кипрских компаний — владельцев облигаций внутреннего государственного займа — обжаловали решение суда о спецконфискации.
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