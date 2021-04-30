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Крупнейшие банки Европы собрали 30 миллионов евро на запуск конкурента Visa и MasterCard

Крупнейшие банки Европы собрали 30 миллионов евро на запуск конкурента Visa и MasterCard

Более 30 крупнейших европейских банков и сервисов оплаты планируют создать собственную платежную систему, которая стала конкурентом для американских сервисов. Проект Европейской платежной инициативы уже получил от своих спонсоров более 30 млн евро.

Об этом пишет Financial Times.

«Идея заключается в том, чтобы создать европейского платежного чемпиона, который сможет бороться с PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple», — отметил председатель Европейской платежной инициативы (EPI) Йоахим Шмальцль.

Среди инициаторов этого плана — Deutsche Financial Institution, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander.

Отмечается, что команда EPI начала работу над проектом 9 месяцев назад — летом 2020 года проект поддержал Европейский центральный банк.

«Предполагается, что к сентябрю этого года будет разработан план работы сервиса — после этого инвесторы решат, готовы ли они инвестировать в его развитие, что требует дополнительного финансирования», — пишет FT.

По словам Шмальцля, для проекта необходимо «несколько миллиардов евро».

Он заявил, что в Европе никто не может самостоятельно конкурировать с американскими платежными сервисами.

«Это станет возможно только тогда, когда мы объединимся», — заявил руководитель EPI.

Он уточнил, что первый продукт планируют представить в начале следующего года, а во второй половине года — расширить функционал.

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По материалам Економічна Правда
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