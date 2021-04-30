Размер государственной социальной помощи малообеспеченной семье в 2021 году (инфографика)

Размер государственной социальной помощи определяется как разница между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
«Законами о Государственном бюджете Украины ежегодно устанавливается уровень обеспечения прожиточного минимума (гарантированный минимум) для назначения государственной социальной помощи», — сказано в сообщении.
В 2021 году он составляет:
Пример расчета помощи малообеспеченным семьям в 2021 году:
Семья состоит из 4 человек (муж состоит на учете в центре занятости как безработный, жена находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и двое детей в возрасте 10 и 2 года) обратилась за назначением помощи малообеспеченным семьям в марте 2021 года.
Совокупный доход семьи за два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия, составляет 11 160,00 грн (6 000,00 грн — пособие по безработице + 5 160,00 грн — помощь при рождении ребенка), среднемесячный совокупный доход составляет — 11 160,00: 6 мес. = 1 860,00 гривен.
Уровень обеспечения прожиточного минимума составляет:
Уровень обеспечения прожиточного минимума семьи составляет: 7 199,80 гривен.
Размер пособия составляет: 7 199,80 грн — 1860 грн = 5 339,80 гривны.
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