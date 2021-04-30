Размер государственной социальной помощи малообеспеченной семье в 2021 году (инфографика)

Размер государственной социальной помощи определяется как разница между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Законами о Государственном бюджете Украины ежегодно устанавливается уровень обеспечения прожиточного минимума (гарантированный минимум) для назначения государственной социальной помощи», — сказано в сообщении.

В 2021 году он составляет:

для трудоспособных лиц — 35% прожиточного минимума (с января — 794,50 грн, с июля — 832,65 грн, с декабря — 868,35 грн);

для детей в возрасте до 6 лет — 130% прожиточного минимума (с января — 2 497,30 грн, с июля — 2 616,90 грн, с декабря — 2 730,00 грн);

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 130% прожиточного минимума (с января — 3 113,50 грн, с июля — 3 263,00 грн, с декабря — 3 403,40 грн);

для лиц, которые утратили работоспособность, — 100% от прожиточного минимума (с января — 1 769,00 грн, с июля — 1 854,00 грн, с декабря — 1 934,00 гривны).

Пример расчета помощи малообеспеченным семьям в 2021 году:

Семья состоит из 4 человек (муж состоит на учете в центре занятости как безработный, жена находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и двое детей в возрасте 10 и 2 года) обратилась за назначением помощи малообеспеченным семьям в марте 2021 года.

Совокупный доход семьи за два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия, составляет 11 160,00 грн (6 000,00 грн — пособие по безработице + 5 160,00 грн — помощь при рождении ребенка), среднемесячный совокупный доход составляет — 11 160,00: 6 мес. = 1 860,00 гривен.

Уровень обеспечения прожиточного минимума составляет:

для мужа — 794,50 грн;

для жены — 794,50 грн;

для ребенка в возрасте до 6 лет — 2 497,30 грн;

для ребенка в возрасте 10 лет — 3 113,50 грн.

Уровень обеспечения прожиточного минимума семьи составляет: 7 199,80 гривен.

Размер пособия составляет: 7 199,80 грн — 1860 грн = 5 339,80 гривны.

Справка Finance.ua:

Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям ежемесячная помощь, предоставляемая малообеспеченным семьям в денежной форме в размере, зависящем от величины среднемесячного совокупного дохода семьи.

С 1 марта 2021 года заявления с необходимыми документами принимаются должностными лицами исполнительного органа или центра предоставления административных услуг исключительно с формированием электронного дела.

Заявления с необходимыми документами (после формирования электронного дела) в бумажном виде передаются соответствующему органу социальной защиты населения не реже чем раз в две недели.

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