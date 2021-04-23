Зарплаты в Украине: в каких отраслях получают больше всего

Среднемесячная зарплата штатных работников за январь-март 2021 года составляла 12 835 гривен.
Об этом свидетельствуют подсчеты Госстата.
Кроме того, в статистическом ведомстве рассказали о тех отраслях, в которых получают самые высокие заработные платы в Украине.
ТОП-5 отраслей с высокой оплатой труда:
В это же время отраслями из самыми низкими зарплатами остаются такие:
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