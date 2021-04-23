Зарплаты в Украине: в каких отраслях получают больше всего

Среднемесячная зарплата штатных работников за январь-март 2021 года составляла 12 835 гривен.

Об этом свидетельствуют подсчеты Госстата.

Кроме того, в статистическом ведомстве рассказали о тех отраслях, в которых получают самые высокие заработные платы в Украине.

ТОП-5 отраслей с высокой оплатой труда:

сфера «Финансовая и страховая деятельность» — зарплаты выросли на 11,3% до 23 564 гривен;

«Информация и телекоммуникации»: +17,8% до 23 480 грн;

«Авиационный транспорт» — 23 403 грн;

«Профессиональная, техническая и профессиональная деятельность» — 17 649 грн;

«Госуправление, обязательное социальное страхование» — 15 889 грн.

В это же время отраслями из самыми низкими зарплатами остаются такие:

временное размещение и организация питания — 7 432 грн;

почтовая и курьерская деятельность — 7 768 грн;

библиотеки, архивы, музеи — 9 367 грн.

Довідка Finance.ua:

Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий Украины в марте 2021 года составила 13 612 гривен.

По данным Госстата, располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73,4 тыс. грн. Самый большой доход в 2020 году получили киевляне — 179,3 тыс. грн за год, а наименьший доход зафиксирован в Донецкой (41,7 тыс. грн).

В Украине продолжаются коллективные переговоры по установлению размера минимальной заработной платы на 2022 год. Правительство предлагает установить на следующий год минималку на уровне 6700 грн.

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