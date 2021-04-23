Аграрный фонд получил почти 200 млн убытка за прошлый год

По итогам 2020 года акционерное общество «Аграрный Фонд» получило чистый убыток в размере 197 млн грн. Об этом сообщает Марлин со ссылкой на сводный отчет о выполнении показателей годового финансового плана компании.
По результатам 2019 общество получило чистый убыток на сумму 3,9 млрд грн, а в 2018 году ущерб составил 27,6 млн грн.
В прошлом году чистый доход от реализации сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках составил 2,2 млрд грн против запланированных 5,5 млрд грн. То есть выполнение финплана составляет 39,9%.
Общая сумма задолженности «Аграрного Фонда» перед разными партнерами составляет 156,5 млн грн.
В компании сообщили, что убыток за прошлый год обусловлен отрицательным финансовым результатом, сформировавшимся за I квартал 2020 года на сумму 206,7 млн грн. Соответствующие задолженности привели к дефициту оборотных средств, что негативно повлияло на коммерческую активность «Агрофонда».
Средняя численность работников в 2020 году составила 218 человек. Средняя заработная плата руководителя составляла 198,5 тыс грн, из которых должностной оклад в размере 173,4 тыс грн.
Акционерное общество «Аграрный Фонд», основано в 2003 году Кабинетом Министров Украины и позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности Украины.
Основная задача общества – формирование запасов зерна, поддержка отечественных сельхозпроизводителей и влияние на ситуацию на аграрном рынке. Специализируется на оптовой торговле зерном и изделиями мукомольно-крупяной промышленности.
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