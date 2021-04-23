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Аграрный фонд получил почти 200 млн убытка за прошлый год

Аграрный фонд получил почти 200 млн убытка за прошлый год

По итогам 2020 года акционерное общество «Аграрный Фонд» получило чистый убыток в размере 197 млн ​​грн. Об этом сообщает Марлин со ссылкой на сводный отчет о выполнении показателей годового финансового плана компании.

По результатам 2019 общество получило чистый убыток на сумму 3,9 млрд грн, а в 2018 году ущерб составил 27,6 млн грн.

В прошлом году чистый доход от реализации сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках составил 2,2 млрд грн против запланированных 5,5 млрд грн. То есть выполнение финплана составляет 39,9%.

Общая сумма задолженности «Аграрного Фонда» перед разными партнерами составляет 156,5 млн грн.

В компании сообщили, что убыток за прошлый год обусловлен отрицательным финансовым результатом, сформировавшимся за I квартал 2020 года на сумму 206,7 млн грн. Соответствующие задолженности привели к дефициту оборотных средств, что негативно повлияло на коммерческую активность «Агрофонда».

Средняя численность работников в 2020 году составила 218 человек. Средняя заработная плата руководителя составляла 198,5 тыс грн, из которых должностной оклад в размере 173,4 тыс грн.

Акционерное общество «Аграрный Фонд», основано в 2003 году Кабинетом Министров Украины и позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности Украины.

Основная задача общества – формирование запасов зерна, поддержка отечественных сельхозпроизводителей и влияние на ситуацию на аграрном рынке. Специализируется на оптовой торговле зерном и изделиями мукомольно-крупяной промышленности.

По материалам Главком
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