Финансирование Минагрополитики: расходы на 6,8 миллиарда

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет-2021 по финансированию Министерства аграрной политики и продовольствия.
Об этом сообщает Офис президента.
«В декабря 2020 года парламент назначил Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия, а Кабинет Министров отменил решение о присоединении Министерства аграрной политики и продовольствия в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Чтобы обеспечить финансирование министерства, закон, который подписал Президент, вносит изменения в государственный бюджет на 2021 год и устанавливает расходы Минагрополитики в размере 6,8 млрд грн», — пояснили в ОП.
Соответственно, уменьшаются расходы Минэкономики на 6,4 млрд грн и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов — на 434 млн грн.
От Минэкономики Минагрополитики перераспределяются объемы предоставления и возврата кредитов фермерским хозяйствам в сумме 50 млн грн.
«Такое перераспределение средств позволит обеспечить деятельность Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Кроме того, на 10 млн грн увеличены расходы Министерству культуры и информационной политики Украины за счет уменьшения на соответствующую сумму расходов Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения», — говорится в сообщении.
Кроме этого, Кабмин за месяц со дня вступления в силу закона должен обеспечить передачу здания по адресу: улица Крещатик, 24 в Киеве Министерству аграрной политики и продовольствия.
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