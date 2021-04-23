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Зеленский подписал закон, который разблокирует большую приватизацию

Зеленский подписал закон, который разблокирует большую приватизацию

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, который Рада приняла 30 марта.

Об этом сообщает Офис президента.

«Этот закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 с марта 2020 года.

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Документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, предложивший наивысшую цену и взявший на себя обязательства выполнить условия продажи", — говорится в сообщении.

«Несмотря на коронакризис, неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции.

Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и рост благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций", — заявил Зеленский.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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По материалам Економічна Правда
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