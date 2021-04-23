Samsung обошла Apple в рейтинге крупнейших производителей смартфонов

Компания Samsung Electronics обошла Apple и вернула статус крупнейшего в мире производителя смартфонов. На ее долю в первом квартале 2021 года пришлась пятая часть общих мировых продаж.
Об этом сообщила компания по исследованию рынка Canalys, передает Reuters.
В целом мировые продажи выросли на 27% до 347 миллионов единиц в первом квартале, поскольку китайская экономика открылась после пандемии, а быстрое развертывание вакцины в Соединенных Штатах вселило надежды на восстановление экономики.
По данным Canalys, южнокорейская компания Samsung поставила 76,5 млн смартфонов за квартал, заняв 22% рынка. В четверг компания сообщила о росте квартальной прибыли в мобильном бизнесе на 66% благодаря устойчивым продажам флагманской серии смартфонов Galaxy S21.
Продажи Apple составили 52,4 млн айфонов. Компания опустилась на второе место с 15% долей рынка.
Китайская компания Xiaomi показала лучшие квартальные показатели за всю историю: поставки выросли на 62% до 49 миллионов телефонов, а доля рынка – до 14%, что позволило ей занять третье место после Samsung и Apple.
По данным Canalys, в марте также резко возросли поставки смартфонов китайских брендов Oppo и Vivo.
Китайская компания Huawei, бывшая №1, по-прежнему ограниченная санкциями США, заняла седьмое место с 18,6 миллионами устройств после продажи своего бренда Honor в прошлом году.
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