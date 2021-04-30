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Искусственный интеллект заменит колл-центры банков

Искусственный интеллект заменит колл-центры банков

Искусственный интеллект в телефонном режиме работает, как живой человек.

Об этом рассказал заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Я впечатлен работой искусственного интеллекта в телефонном режиме при продаже банковского продукта. Я не мог отличить от „живого“ диалога. Искусственный интеллект в телефонном режиме работает, как живой человек. И я уже не знаю, нужен ли нам колл-центр в перспективе трех лет», — сказал Андрей Прусов.

Директор по развитию бизнеса в Центральной и Восточной Европе компании Ailleron Ольга Виславных считает, что в ближайшие годы будут широко использоваться AI-консультанты для управления финансами.

«Наш виртуальный помощник, работу над которым уже активно ведем, будет именно тем, что создаст конкурентное преимущество для некоторых передовых банков», — анонсировала она.

«Набирают обороты каналы чат-ботов, обучение которых растет. И уже чат-боты более квалифицированы, чем были раньше», — говорит заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

Но искусственный интеллект не сможет пока заменить других банковских специалистов.

«Это разные сегменты клиентов и разные продукты. Одно дело продать физлицу простой продукт, а вы попробуйте на искусственный интеллект перевести „5−7-9%“. Этот продукт без отделения не продать», — считает заместитель председателя правления Укргазбанка Тамара Савощенко.

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По материалам Финансовый клуб
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