Какие запреты действуют в крупных городах Украины на Пасху

В Украине в воскресенье, 2 мая, будут отмечать Пасху. При этом празднование будет проходить в условиях карантина.

Киев. Столица официально выйдет из «красной» зоны карантина накануне Пасхи — 1 мая. Киев сразу перейдут в «желтую» зону, где действуют самые мягкие карантинные ограничения. При этом будут отменены жесткие ограничения, среди которых проезд в общественном транспорте по спецпропускам, возобновят работу учреждения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

Харьков пока находится в «красной» зоне карантина. Хотя в горсовете говорят, что ситуация с COVID улучшилась и город скоро должны вывести из локдауна, который и без того довольно мягкий — работа общественного транспорта не прекращалась, разрешена работа рынков, где продукты питания составляют более 60%.

По словам секретаря горсовета Игоря Терехова, дополнительные ограничения на Пасху и 9 мая в Харькове вводить не планируют.

«У нас будет только одно требование — надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, беречь себя и окружающих», — заявил Терехов.

Львов. Город перешел в «желтую» зону карантина еще 26 апреля. В связи с этим сняли и ряд ограничений — разрешили работу ТРЦ, магазинов всех видов, кафе и ресторанов, театров, музеев. Однако сохранили запрет на проведение массовых мероприятий и работу ночных клубов.

Несмотря на ослабление карантина, местные власти отказались от проведения массовых мероприятий на Пасху. В горсовете призвали граждан отказаться от похода в храмы и смотреть богослужения онлайн. Освящение куличей будет проводиться только на улице.

Одесса. Одесса также уже перешла из «красной» в «желтую» зону карантина, однако массовых мероприятий на Пасху в городе также не планируется. Как отмечал накануне глава областной полиции Олег Бех, для обеспечения контроля над соблюдением карантина в городе будут свезены правоохранители, в том числе и из других областей.

Также одесситов призывают отказаться от походов в храм, смотреть богослужения онлайн. Если же верующие таки придут в церковь, они должны быть в масках, соблюдать дистанцию и не целовать иконы.

Днепр. Город находится в «оранжевой» зоне карантина, однако местные власти никаких дополнительных ограничений вводить не будут. При этом призывают жителей отказаться от посещения храмов и церквей, и смотреть богослужения онлайн.

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