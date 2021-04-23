США предложили создать 10 технологических кластеров для снижения зависимости от Китая

Законодательная система США пытается разработать комплекс мер, направленных на повышение независимости страны от внешних поставщиков в сфере полупроводниковой продукции. Одна из инициатив подразумевает создание на территории США десяти технологических кластеров и программы поставок в условиях кризиса — вроде того, который сейчас парализовал автомобильную промышленность.
Как сообщает Reuters, процесс принятия закона о выделении $112 млрд на финансирование научных исследований в США немного затянулся, поскольку проект быстро обзавёлся 230 поправками и дополнениями ещё на стадии обсуждения. Сенат США сможет приступить к рассмотрению законопроекта только 10 мая.
Среди обновлений фигурирует инициатива по выделению $10 млрд на создание не менее десяти региональных технологических хабов и выработку программы поставок компонентов в условиях кризиса.
Некоторые участники обсуждения настаивают на учёте других приоритетов и предложений. Данная программа, по их мнению, должна ускорить разработку автономных транспортных средств. Конгрессмены упрекают Китай в «десятилетиях промышленного шпионажа», который в итоге ставит под угрозу не только экономическую безопасность США, но и образ жизни граждан. Стимулирование национальных разработок должно увеличить разрыв между США и КНР в сфере технологий.
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