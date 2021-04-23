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США предложили создать 10 технологических кластеров для снижения зависимости от Китая

США предложили создать 10 технологических кластеров для снижения зависимости от Китая

Законодательная система США пытается разработать комплекс мер, направленных на повышение независимости страны от внешних поставщиков в сфере полупроводниковой продукции. Одна из инициатив подразумевает создание на территории США десяти технологических кластеров и программы поставок в условиях кризиса — вроде того, который сейчас парализовал автомобильную промышленность.

Как сообщает Reuters, процесс принятия закона о выделении $112 млрд на финансирование научных исследований в США немного затянулся, поскольку проект быстро обзавёлся 230 поправками и дополнениями ещё на стадии обсуждения. Сенат США сможет приступить к рассмотрению законопроекта только 10 мая.

Среди обновлений фигурирует инициатива по выделению $10 млрд на создание не менее десяти региональных технологических хабов и выработку программы поставок компонентов в условиях кризиса.

Некоторые участники обсуждения настаивают на учёте других приоритетов и предложений. Данная программа, по их мнению, должна ускорить разработку автономных транспортных средств. Конгрессмены упрекают Китай в «десятилетиях промышленного шпионажа», который в итоге ставит под угрозу не только экономическую безопасность США, но и образ жизни граждан. Стимулирование национальных разработок должно увеличить разрыв между США и КНР в сфере технологий.

По материалам internetua.com
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