Маск планирует превратить каждый дом в электростанцию

Генеральный директор Tesla Маск хочет превратить каждый дом в распределительную электростанцию, которая будет генерировать, хранить и даже доставлять энергию обратно в электросеть, используя продукты компании.

Хотя Tesla уже много лет продает солнечные батареи и аккумуляторы, новая политика компании – продавать солнечную энергию только в сочетании с продуктами для хранения энергии. Маск рассказал о стратегии, направленной на расширение этого бизнеса за счет привлечения коммунальных предприятий.

«Это процветающее будущее как для Tesla, так и для коммунальных предприятий. Если этого не сделать, коммунальные предприятия не смогут обслуживать своих клиентов», – сказал Маск во время звонка инвестору, вспомнив о постоянных отключениях электроэнергии в Калифорнии прошлым летом и недавний сбой сети в Техасе. Таким образом он подчеркнул, что надежность энергосетей стала серьезной проблемой.

На прошлой неделе компания изменила свой веб-сайт, чтобы клиенты не могли покупать только солнечную батарею или ее накопитель энергии Powerwall, и вместо этого требовала приобрести систему. Позже Маск объявил об этом шаге в своем твите, заявив, что «солнечная энергия будет подаваться только на Powerwall» и что «Powerwall будет взаимодействовать только между счетчиком коммунальных услуг и главной панелью общего выключателя дома, что обеспечивает простую установку и беспрепятственную резервную систему всего здания во время отключения электроэнергии».

Маск заявляет, что энергосистеме нужно больше линий электропередачи и электростанций для полной декарбонизации с использованием возобновляемых источников энергии и систем хранения.

По мнению бизнесмена, распределительные жилые системы – конечно, с использованием продуктов Tesla – будут самым лучшим вариантом.