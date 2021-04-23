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Приватбанк заплатит в бюджет 20,2 млрд грн дивидендов за 2020 год, - решение Кабмина

Приватбанк заплатит в бюджет 20,2 млрд грн дивидендов за 2020 год, - решение Кабмина

Кабмин одобрил доработанный проект постановления, которым утверждены в размере 50% базовый норматив отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственных обществ, 50 и более процентов акций (долей) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100%.

При этом для Приватбанка базовый норматив установлен в размере 80%, для «Нафтогаза» — 95%, для Ощадбанка — 30%.

«Субъектам управления корпоративными правами государства в случае невыплаты до 1 июля 2021 года субъектом хозяйствования дивидендов в государственный бюджет по результатам его финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году принять меры для расторжения контракта с руководителем такого субъекта хозяйствования», — говорится в документе.

В госбюджете на 2021 год предусмотрены поступления по статье «Дивиденды (доход), начисленные на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность» в размере 24,4 млрд грн.

По данным Минэкономики, эта сумма планировалась с учетом плановой прибыли «Нафтогаза» в размере 11,5 млрд грн (тогда как группа «Нафтогаз» за 2020 год отчитывается об убытке 19 млрд грн).

«Без учета поступлений от НАК „Нафтогаз Украины“, поступления в государственный бюджет от уплаты дивидендов ожидаются на уровне 23,2 млрд грн», — добавляют в Минэкономики.

Как сообщалось, по предварительным данным, Приватбанк по итогам 2020 года сократил прибыль по сравнению с 2019 годом на 22% – до 25,3 млрд грн.

По материалам Finbalance
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