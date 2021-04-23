Правительство уволило Коболева с должности председателя правления «Нафтогаза»

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Соответствующее решение было принято на заседании 28 апреля.

«Об „увольнении“ узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал», — написал Коболев в Facebook.

Напомним: в марте 2020 года Кабмин поддержал предложение наблюдательного совета «Нафтогаза» продлить полномочия председателя правления компании Андрея Коболева на 4 года.

Группа Нафтогаз за 2020 год получила убыток в 19 миллиардов гривен вследствие низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

По итогам 2020 года НАК «Нафтогаз Украины» получил 36,93 миллиарда гривен совокупного убытка по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год. Об этом говорится в финансовой отчетности «Нафтогаза». Документ есть в распоряжении ЭП.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отказался прокомментировать информацию об убытках группы в 36,93 млрд гривен «до официального обнародования отчетности».

НАК «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 11,541 миллиарда гривен.