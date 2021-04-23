В Турции закрылась еще одна криптобиржа ввиду ограничений на операции с криптовалютами

Турецкая криптовалютная биржа Vebitcoin объявила о банкротстве на фоне введенных в стране ограничений на расчеты в криптовалютах.

Об этом сообщает CNBC.

Это уже вторая криптовалютная биржа в Турции, которая прекратила работу после введенных ограничений. В Vebitcoin заявили, что прекратили всю деятельность после столкновения с финансовыми трудностями. Биржа пообещала как можно скорее проинформировать клиентов о ситуации.

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Как сообщал Reuters, турецкие власти заблокировали внутренние банковские счета Vebitcoin и задержали четверых человек.

По данным площадки CoinGecko, до закрытия ежедневные объемы торгов на Vebitcoin составляли почти $60 млн.

Отмечается, что в последнее время некоторые турки обратились к криптовалюте как к способу защиты своих сбережений от стремительного роста инфляции и ослабления национальной валюты — лиры.

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