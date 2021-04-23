В Украине выросли ежемесячные страховые выплаты шахтерам

С марта этого года средний размер страховых выплат шахтерам вырос на 591 гривну и составил 6 048,6 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

Как отмечается, это на 1 668,6 грн больше, чем средний показатель размера такой выплаты для всех пострадавших.

«Согласно решению Правительства Фонд увеличил размер ежемесячных страховых выплат для пострадавших всех отраслей и членов их семей на 11%. Перерасчет был произведен с 01 марта для 200 тысяч человек, на повышенные страховые выплаты за март направлено 885 млн гривен», — добавляют в Фонде соцстрахования.

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Ежемесячная страховая выплата устанавливается пострадавшему в случае частичной или полной потери профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Выплата компенсирует утраченный заработок или его часть в соответствии со степенью потери трудоспособности.

Также указанная страховая выплата назначается лицам, имеющим на это право, в случае смерти потерпевшего.

В случае наступления страхового случая ФССУ гарантирует для пострадавших и их семей:

1) пособие по временной нетрудоспособности до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;

2) единовременное пособие в случае стойкой потери профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего;

3) ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной потери трудоспособности, которая компенсирует соответствующую часть потерерянного заработка потерпевшего;

4) страховую выплату пострадавшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;

5) ежемесячную страховую выплату лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;

6) возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением умершего.

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