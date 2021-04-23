Bees Airline начнет летать из Киева во Львов, Одессу и Херсон

Новый украинский лоукостер Bees Airline готов запустить внутренние рейсы по Украине. 26 апреля авиакомпания получила в Госавиаслужбе права на полеты на маршрутах из Киева во Львов, Одессу и Херсон без ограничения по сроку действия и частоте.

Об этом рассказал гендиректор авиаперевозчика Евгений Хайнацкий, пишет avianews.com.

«Мы ожидаем отмену НДС (на авиабилеты. – Ред.). Премьер-министр Украины озвучил проект закона об отмене налога, который подготовят к лету. После принятия такого закона мы готовы открывать внутриукраинские рейсы», — рассказал топ-менеджер.

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По его словам, изменение законодательства позволит уменьшить стоимость авиабилетов на 20%, от чего выиграют пассажиры.

«Они снова увидят тарифы при полетах по Украине в размере $15-20. Надеюсь, после этого пассажиропоток существенно увеличится», — спрогнозировал Хайнацкий.

Гендиректор Bees Airline отметил, что сейчас внутриукраинские рейсы нерентабельны для всех авиаперевозчиков. По его подсчетам, для выведения на самоокупаемость рейсов тарифы растут вверх, и уже сейчас средняя цена внутреннего перелета достигает 1500-1800 грн.

На данный момент основным перевозчиком на рейсах по Украине является «Роза Ветров». Авиакомпания совершает перелеты или анонсировала рейсы из Киева в Днепр, Львов, Одессу, Харьков, Николаев, Херсон, Ивано-Франковск, Запорожье, Черновцы, Кривой Рог и Ужгород.

Внутренняя сеть МАУ состоит из рейсов Киев-Одесса и Киев-Херсон. Полеты по Украине также совершает «Мотор Сич» — из Киева в Запорожье, Одессу и Черновцы.

Лоукостер SkyUp в летнем сезоне 2021 года запустит внутренние перелеты между регионами Украины: из Львова, Харькова и Запорожья в Одессу, из Запорожья во Львов.

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