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Лоукостер Bees Airline получил право на полеты в Европу

Лоукостер Bees Airline получил право на полеты в Европу

Bees Airline получил разрешение от Европейского агентства по безопасности авиации (EASA) на выполнение полетов в Европу.

Об этом сообщил гендиректор лоукостера Евгений Хайнацкий, пишет avianews.com.

Документ PART-TCO для операторов третьих стран позволяет Bees Airline летать в 27 стран Евросоюза, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию, Гибралтар и отдаленные острова.

«На этой неделе мы анонсируем наши программы полетов по регулярным маршрутам и откроем продажи билетов. Также представим чартерную программу», — рассказал Хайнацкий о ближайших планах после получения документа EASA.

По его словам, Bees Airline намерена летать в те страны Европы, которые сейчас открыты для туристов из Украины.

«По мере открытия для туристов новых стран, будем открывать новые рейсы», — добавил глава Bees Airline.

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Сейчас лоукостер совершает чартерные рейсы по заказу туроператоров из Киева и Львова на курорты Турции и Египта.

Регулярные рейсы авиакомпания запустит 30 апреля. Анонсированная полетная программа включает маршруты Киев-Тбилиси, Киев-Батуми, Киев-Ереван, Одесса-Ереван и Херсон-Тбилиси.

Справка Finance.ua:

  • Лоукостер Bees Airline 11 июня начнет регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси. Авиаперевозчик уже открыл продажи билетов на новый маршрут.
  • Стоимость билетов: перелет в одну сторону стоит от 996 грн; туда-обратно — 2033 грн.

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По материалам Finance.UA
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