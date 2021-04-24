Лоукостер Bees Airline получил право на полеты в Европу

Bees Airline получил разрешение от Европейского агентства по безопасности авиации (EASA) на выполнение полетов в Европу.
Об этом сообщил гендиректор лоукостера Евгений Хайнацкий, пишет avianews.com.
Документ PART-TCO для операторов третьих стран позволяет Bees Airline летать в 27 стран Евросоюза, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию, Гибралтар и отдаленные острова.
«На этой неделе мы анонсируем наши программы полетов по регулярным маршрутам и откроем продажи билетов. Также представим чартерную программу», — рассказал Хайнацкий о ближайших планах после получения документа EASA.
По его словам, Bees Airline намерена летать в те страны Европы, которые сейчас открыты для туристов из Украины.
«По мере открытия для туристов новых стран, будем открывать новые рейсы», — добавил глава Bees Airline.
Сейчас лоукостер совершает чартерные рейсы по заказу туроператоров из Киева и Львова на курорты Турции и Египта.
Регулярные рейсы авиакомпания запустит 30 апреля. Анонсированная полетная программа включает маршруты Киев-Тбилиси, Киев-Батуми, Киев-Ереван, Одесса-Ереван и Херсон-Тбилиси.
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