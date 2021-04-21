Новый украинский лоукостер начинает авиаперелеты из Херсона в Тбилиси

Лоукостер Bees Airline 11 июня начнет регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси. Авиаперевозчик уже открыл продажи билетов на новый маршрут.
Об этом пишет avianews.com.
Стоимость билетов:
Авиабилеты Херсон-Тбилиси по самому дешевому тарифу включают перевозку только ручной клади с весом до 7 кг и габаритами до 55х40х23 см. Дополнительно пассажиры смогут взять с собой в салон самолета без оплаты дамскую сумочку или рюкзак для ноутбука, верхнюю одежду, пакет с товарами Duty Free из аэропорта.
График рейсов:
Bees Airline задействует самолет в режиме эстафеты для полетов в Херсон. Авиалайнер сначала будет вылетать из Киева в Тбилиси, далее следовать в Херсон, возвращаться в Тбилиси, а затем снова лететь в Киев.
На данный момент у лоукостера уже есть необходимое разрешение на полеты по новому маршруту. Авиакомпания получила его 7 апреля 2021 года. Также в портфеле Bees Airline есть назначение на выполнение чартеров Херсон-Анталья.
Въезд в Грузию:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько можно заработать на депозите: как будут расти проценты по вкладамВчера, 09:23 - 43922 18
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 4750 14
Украинцам в 2021 году придется платить больше за коммунальные услугиВчера, 15:34 - 1503 7
За время пандемии потребители по всему миру накопили дополнительно $5,4 трлн — Moody'sПозавчера, 19:34 - 7398 5
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1108 4
Когда мир вернется в «нормальное состояние» — исследование (инфографика)Вчера, 20:04 - 4926
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 4750 14
Украинцам после 40 лет отказывают в трудоустройстве из-за возраста (инфографика)Вчера, 16:00 - 1955
Работа для профессионалов: подборка высокооплачиваемых вакансий апреляВчера, 14:07 - 1769
Эксперты назвали ошибки, из-за которых ломаются машины с «автоматом»Вчера, 22:54 - 1585 1
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 293
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1107 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 942
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 586
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 956