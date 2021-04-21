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Новый украинский лоукостер начинает авиаперелеты из Херсона в Тбилиси

Новый украинский лоукостер начинает авиаперелеты из Херсона в Тбилиси

Лоукостер Bees Airline 11 июня начнет регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси. Авиаперевозчик уже открыл продажи билетов на новый маршрут.

Об этом пишет avianews.com.

Стоимость билетов:

  • перелет в одну сторону стоит от 996 грн;
  • туда-обратно – 2033 грн.

Авиабилеты Херсон-Тбилиси по самому дешевому тарифу включают перевозку только ручной клади с весом до 7 кг и габаритами до 55х40х23 см. Дополнительно пассажиры смогут взять с собой в салон самолета без оплаты дамскую сумочку или рюкзак для ноутбука, верхнюю одежду, пакет с товарами Duty Free из аэропорта.

График рейсов:

  • опубликованное расписание предусматривает полеты Bees Airline из Херсона в Тбилиси два раза в неделю по вторникам и пятницам;
  • 189-местный самолет Boeing 737-800 будет вылетать из Тбилиси в 15:55 и прилетать в Херсон в 17:25;
  • вылеты из Херсона запланированы на 18:25 с прилетом в Тбилиси в 21:40. Время в пути составит 2,5 часа.

Bees Airline задействует самолет в режиме эстафеты для полетов в Херсон. Авиалайнер сначала будет вылетать из Киева в Тбилиси, далее следовать в Херсон, возвращаться в Тбилиси, а затем снова лететь в Киев.

На данный момент у лоукостера уже есть необходимое разрешение на полеты по новому маршруту. Авиакомпания получила его 7 апреля 2021 года. Также в портфеле Bees Airline есть назначение на выполнение чартеров Херсон-Анталья.

Въезд в Грузию:

  • Грузия разрешает въезд туристам из Украины. Для поездки нужно заполнить специальную анкету и сдать ПЦР-тест на коронавирус.

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По материалам Finance.UA
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