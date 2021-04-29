Сбережения в криптовалюте: кто из политиков задекларировал больше всего цифровых денег

652 украинских чиновника за 2020 год задекларировали 46 351 биткойн, а это почти 75 млрд грн. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже пообещало найти механизмы и проверить достоверность такого декларирования.

Обнародованные на инфографике суммы сбережений в цифровой валюте мы вычислили по средней стоимости криптовалюты по состоянию на 27 апреля 2021 года.

Наталия Королевская и ее муж Юрий Солод от «Оппозиционной платформы — За життя» в своей декларации отметили, что их сын Ростислав владеет криптовалютой общей стоимостью 2 млрд 90 млн грн.

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Представительница от депутатской группы «За майбутнє» Анна Скороход записала в декларации, что криптовалютой владеет не только она, но и ее муж. В целом супруги имеют в своей собственности электронных денег на 261,6 млн грн. А вот нардеп от депутатской группы «Довіра» Сергей Вельможный хранит 129,1 млн грн в цифровом эквиваленте.

«Слуга народа» Олег Бондаренко имеет в собственности 121,6 млн грн, которые хранит в криптовалюте. Чуть меньше таких сбережений есть у нардепа от ОПЗЖ Виктора Черного ‒ 88,2 млн грн.

Заместитель министра обороны Юлий Гере задекларировал криптовалюты на 80,6 млн грн, а еще один заместитель главы Минобороны Игорь Халимон в своей декларации указал, что владеет Bitcoin на около 76 млн грн.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин задекларировал на жену 63,9 млн грн в цифровом эквиваленте, а его коллега Александр Федиенко задекларировал на себя ‒ 54,7 млн грн.

Народный депутат Александр Гайду от президентской партии задекларировал в криптовалюте 39,5 млн млн. Его однопартиец Олег Воронько хранит в цифровой валюте несколько меньше средств — 22,8 млн грн.

Еще один «слуга» Алексей Устенко декларирует криптовалюты на 16,3 млн грн, а коллега Юрий Камельчук отметил, что он вместе с женой владеет 9,6 млн грн в цифровой валюте.

Заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации и депутат президентской партии Егор Чернев отметил, что обладает цифровой валютой на 9,3 млн грн, а однопартиец Максим Зуев задекларировал в разы меньше таких сбережений ‒ средняя стоимость его криптовалюты составляет 186,6 тыс. грн.

Инна Совсун от партии «Голос» имеет в своей собственности криптовалюты на 8,7 тыс. грн.

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