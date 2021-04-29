Tesla построит завод по переработке батарей в Шанхае

Завод Tesla в Китае будет расширен подразделением для переработки и ремонта электрических компонентов и батарей.
Об этом пишет Reuters.
Отмечают, что производство аккумуляторов для электромобилей имеет серьезное влияние на окружающую среду. С учетом роста автомобильного парка машин на электротяге необходимо обеспечить дальнейшую утилизацию АКБ, а также разработать эффективные способы и технологии повторного использования материалов, которые применяются в их производстве.
Особенно это актуально для Китая, на рынке которого только в прошлом году было продано более 1,3 миллиона электромобилей и гибридов PHEV.
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