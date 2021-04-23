«Нафтогаз» повысил цену на газ для поставщиков тепла

В апреле 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей, составит 6 522,86 грн за 1 тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные компании.
В марте «Нафтогаз» продавал газ тепловикам почти на 250 гривен дешевле — 6 279,77 грн.
«В апреле 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК „Нафтогаз Украины“ поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 6,523 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)», — говорится в сообщении.
В Нафтогазе напомнили, что определение цены ПСО состоялось в последний раз ввиду запланированного открытия рынка газа для производителей тепла.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правила начисления субсидий изменили9 ч. назад - 3780 15
У Зеленского рассказали, почему до сих пор не завершилась «эпоха бедности»8 ч. назад - 1765 7
Зеленский анонсировал производство в Украине новейших ядерных реакторов7 ч. назад - 1215 4
На портале «Дія» появится новая функцияВчера, 15:45 - 5454 4
Малообеспеченные семьи смогут получить помощь на собственное дело - детали проекта3 ч. назад - 243 3
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже, чем в Европе12 ч. назад - 4110 3
Правила начисления субсидий изменили9 ч. назад - 3780 15
Mercedes-Benz выпустил E-Class с расходом топлива 1,4 литра (фото)Вчера, 22:49 - 3443 3
Кабмин изменил перечень документов для переоформления автоВчера, 19:00 - 2563
Автоматически списывают средства со счета на погашение долга: что делатьВчера, 21:08 - 1791
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 423
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1312 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1062
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 657
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 1029