0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 79 0

«Нафтогаз» повысил цену на газ для поставщиков тепла

«Нафтогаз» повысил цену на газ для поставщиков тепла

В апреле 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей, составит 6 522,86 грн за 1 тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные компании.

В марте «Нафтогаз» продавал газ тепловикам почти на 250 гривен дешевле — 6 279,77 грн.

«В апреле 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК „Нафтогаз Украины“ поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 6,523 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)», — говорится в сообщении.

В Нафтогазе напомнили, что определение цены ПСО состоялось в последний раз ввиду запланированного открытия рынка газа для производителей тепла.

Справка Finance.ua:

  • Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» обнародовала фиксированный годовой тариф на газ.
  • Следовательно, цена на голубое топливо от ГК «Нафтогаз Украины», которую компания устанавливает с 1 мая 2021 г. и по 30 апреля 2022 года, равна 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
  • ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг направило 30 сбытовым предприятиям в разных регионах страны предложения заключить годовые контракты на поставку газа с фиксированной ценой.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.