«Нафтогаз» повысил цену на газ для поставщиков тепла

В апреле 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей, составит 6 522,86 грн за 1 тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные компании.

В марте «Нафтогаз» продавал газ тепловикам почти на 250 гривен дешевле — 6 279,77 грн.

«В апреле 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК „Нафтогаз Украины“ поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 6,523 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)», — говорится в сообщении.

В Нафтогазе напомнили, что определение цены ПСО состоялось в последний раз ввиду запланированного открытия рынка газа для производителей тепла.

Справка Finance.ua:

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» обнародовала фиксированный годовой тариф на газ.

Следовательно, цена на голубое топливо от ГК «Нафтогаз Украины», которую компания устанавливает с 1 мая 2021 г. и по 30 апреля 2022 года, равна 7,96 грн/куб.м с НДС , без стоимости распределения (доставки).

ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг направило 30 сбытовым предприятиям в разных регионах страны предложения заключить годовые контракты на поставку газа с фиксированной ценой.

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