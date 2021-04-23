Коснется ли локдаун в Турции украинских туристов

Локдаун в Турции, который ввели до 17 мая, не коснется украинских туристов. Они смогут свободно передвигаться по стране и посещать достопримечательности.
Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко по итогам переговоров с турецкой стороной.
По его словам, ограничения не коснутся туристов, которые запланировали отдых с проживанием в гостиницах.
«Отели здесь проходят соответствующую сертификацию, а значит, путешествия являются безопасными. Прогулки вне территории отеля для туристов являются также доступными. Можно спокойно передвигаться по стране и без большого скопления людей посещать достопримечательности», — добавил Ткаченко.
Напомним, ранее сообщалось, что Турция с 29 апреля вводит полный локдаун. Но иностранные туристы не попадают под ограничения, в частности, комендантский час они не обязаны соблюдать. Но на других иностранцев, которые проживают или работают в Турции, данные ограничения распространяются.
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