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Пассажирские поезда в «красных» зонах начали ходить без ограничений

Пассажирские поезда в «красных» зонах начали ходить без ограничений

На фоне ослабления карантина и постепенного выхода областей из «красной» зоны «Укрзализныця» восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования, движение в которых был временно ограничено из-за локдауна.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сейчас карантин — запрет высадки и посадки пассажиров — действует только в Житомирской области.

В компании напомнили, что отмена и возобновление остановок поездов из-за карантина осуществляются на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Укрзализныця» обещает строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах и просит пассажиров обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них другими пассажирами или сотрудниками «Укрзализныци».

В Черновицкой области с 22 апреля «Укрзализныця» возобновила курсирование поездов дальнего следования. Это стало возможным после выхода области из «красной» зоны карантина.

Также сообщалось, что в преддверии майских праздников и Пасхи, когда в Украине будут длинные выходные, «Укрзализныця» назначила 16 дополнительных поездов. Билеты на них уже в продаже. На протяжении всех майских праздников будут курсировать поезда во Львов, Ивано-Франковск, Рахов и Ужгород на Западе.

По материалам Сегодня
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