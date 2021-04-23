Цены на бензин растут: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга “Консалтинговой группы А-95”.
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,77 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 – 28,64 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо – 28,25 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз – 15,81 гривен за литр (-0,01 гривен).
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