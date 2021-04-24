Долги по зарплате перед шахтерами госшахт достигнут рекордных 2,1 млрд – лидер профсоюза

Государственные шахты находятся на грани банкротства из-за искусственно заниженных цен на их уголь.
Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.
«Шахты, по сути, доведены до банкротства. И сейчас Фонд госимущества сменил менеджмент на „Центрэнерго“, и они продолжают занижать цену на уголь. Кроме того, они говорят, что еще на 300 гривен будут снижать цену на государственный уголь», — сообщил Волынец в эфире телеканала «Украина 24».
Он подчеркнул, что шахтеры готовятся к акциям протеста и забастовкам из-за долгов по заработной плате.
«Шахты сейчас неспособны выплатить зарплату шахтерам. Задолженность по зарплате составляет 1,5 млрд гривен. Через неделю, через 4 дня, задолженность увеличится еще на 540 миллионов и будет составлять 2,1 млрд грн. Такой задолженности никогда еще не было», — добавил Волынец.
Напомним, при рыночной цене на уровне 2000−2100 грн/т государственные шахты продают уголь кампании «Центрэнерго» по 1650 грн/т.
Себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 3200 грн/т, по данным Минэнерго.
Разница между ценой продажи угля госшахтами и реальной себестоимостью покрывается прямыми дотациями из государственного бюджета. Нехватка этих дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгов за электроэнергию.
Как известно, законом О государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, однако в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинские заробитчане стали больше интересоваться жильем в Польше24.04.2021, 13:34 - 2084 17
Правила начисления субсидий изменили7 ч. назад - 2804 16
У Зеленского рассказали, почему до сих пор не завершилась «эпоха бедности»6 ч. назад - 1537 7
Зеленский анонсировал производство в Украине новейших ядерных реакторов5 ч. назад - 1007 4
На портале «Дія» появится новая функцияВчера, 15:45 - 4993 4
На портале «Дія» появится новая функцияВчера, 15:45 - 4993 4
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже, чем в Европе10 ч. назад - 3137 3
Mercedes-Benz выпустил E-Class с расходом топлива 1,4 литра (фото)Вчера, 22:49 - 3070 3
Правила начисления субсидий изменили7 ч. назад - 2804 16
Кабмин изменил перечень документов для переоформления автоВчера, 19:00 - 2376
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 412
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1307 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1050
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 650
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 1021