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Долги по зарплате перед шахтерами госшахт достигнут рекордных 2,1 млрд – лидер профсоюза

Долги по зарплате перед шахтерами госшахт достигнут рекордных 2,1 млрд – лидер профсоюза

Государственные шахты находятся на грани банкротства из-за искусственно заниженных цен на их уголь.

Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

«Шахты, по сути, доведены до банкротства. И сейчас Фонд госимущества сменил менеджмент на „Центрэнерго“, и они продолжают занижать цену на уголь. Кроме того, они говорят, что еще на 300 гривен будут снижать цену на государственный уголь», — сообщил Волынец в эфире телеканала «Украина 24».

Он подчеркнул, что шахтеры готовятся к акциям протеста и забастовкам из-за долгов по заработной плате.

«Шахты сейчас неспособны выплатить зарплату шахтерам. Задолженность по зарплате составляет 1,5 млрд гривен. Через неделю, через 4 дня, задолженность увеличится еще на 540 миллионов и будет составлять 2,1 млрд грн. Такой задолженности никогда еще не было», — добавил Волынец.

Напомним, при рыночной цене на уровне 2000−2100 грн/т государственные шахты продают уголь кампании «Центрэнерго» по 1650 грн/т.

Себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 3200 грн/т, по данным Минэнерго.

Разница между ценой продажи угля госшахтами и реальной себестоимостью покрывается прямыми дотациями из государственного бюджета. Нехватка этих дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгов за электроэнергию.

Как известно, законом О государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, однако в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.

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По материалам Сегодня
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