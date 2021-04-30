Рейтинг стран, наиболее устойчивых к коронавирусу

Сингапур возглавил рейтинг самых устойчивых к коронавирусу стран по версии Bloomberg. Лидер в рейтинге сменился впервые за все время его составления: ранее его возглавляла Новая Зеландия, которая сейчас откатилась на вторую строчку.

Об этом пишет Forbes.

Bloomberg отметил усилия Сингапура по вакцинации и сдерживанию распространения коронавируса: уровень передачи инфекции внутри страны снизился почти до нуля. Город-государство избегает новых карантинов и во многом вернулось к обычной жизни. В Сингапуре сделано достаточно прививок, чтобы обеспечить иммунизацию пятой части населения.

Именно в этом аспекте ему уступила Новая Зеландия, а также другие лидеры рейтинга — Австралия (осталась на третьем месте) и Тайвань (уступил одну строчку Израилю), отметил Bloomberg.

Новый рейтинг показывает, что одной вакцинации недостаточно для сдерживания пандемии, пишет агентство. Например, во Франции и Чили хватает препаратов, но они столкнулись с мутациями вируса из более бедных развивающихся стран.

Франция потеряла в рейтинге сразу 18 строчек — хуже только Турция (19).

На последние строчки списка упали Польша и Бразилия. Объем прививок в Польше достаточен для иммунизации 13% населения, но страна все равно столкнулась со всплеском заражений.

В Бразилии — другой штамм коронавируса, который распространился и в другие страны Латинской Америки. Мексика, напротив, смогла подняться со дна рейтинга за счет улучшения тестирования.

Третий штамм появился в Индии, и там очень быстро растет количество новых зараженных: за неделю коронавирусом там заразились более 2 млн человек.

Австралия, Южная Корея, Россия и Дания не изменили свое положение в рейтинге относительно марта. Россия оказалась на уровне Швейцарии, Португалии и Испании по устойчивости к коронавирусу. Причем Португалия поднялась в рейтинге на 13 строчек (самый резкий взлет), Испания — на 10.

Семь строк добавила Великобритания, которая постепенно смягчает карантин, но ограничивает въезд из-за рубежа, в том числе из Индии, чтобы не завезти новые штаммы.

США поднялись на 17-е место благодаря вакцинации и снижению количества смертей.

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