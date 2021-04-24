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США обещает поделиться 60 миллионами доз вакцины AstraZeneca с другими странами

США обещает поделиться 60 миллионами доз вакцины AstraZeneca с другими странами

США планируют отправить за границу свои запасы доз вакцины AstraZeneca для помощи другим странам, которые не имеют достаточного количества вакцин для борьбы с COVID-19.

Об этом в Twitter сообщил советник Белого дома по COVID-19 Энди Славитт.

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«США выделит 60 миллионов доз AstraZeneca в другие страны, когда они станут доступными», — написал Славитт.

Однако он не сказал, какие страны могут получить эту вакцину.

Это решение было принято, в частности, и из-за стремительного распространения коронавируса в Индии, где тысячи людей умирают ежедневно. О помощи Индии 26 апреля сообщил президент США Джозеф Байден.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вакцину не будут передавать до тех пор, пока Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не завершит свою проверку вакцины. Она отметила, что сейчас в США есть 10 миллионов доз AstraZeneca, еще 50 миллионов будут доставлены компанией в течение мая и июня.

«Учитывая, что AstraZeneca не авторизована для использования в Соединенных Штатах, нам не нужно использовать AstraZeneca в нашей борьбе с COVID-19 в течение следующих нескольких месяцев», — сказал Псаки.

Помимо указанных вакцин, США уже обязались поделиться 4 миллионами доз вакцины AstraZeneca с Канадой и Мексикой.

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По материалам suspilne.media
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