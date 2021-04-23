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Удаленная работа усиливает страх перед кибератаками и утечкой данных — исследование

Удаленная работа усиливает страх перед кибератаками и утечкой данных — исследование

Изменение формата работы в условиях пандемии и переход на дистанционную занятость вывели риск кибернетической атаки на первое место в рейтинге самых больших опасений руководителей и топ-менеджеров компаний.

Об этом пишет Укрстрахование.

Об этом интернет ресурсу Укрстрахование стало известно из отчета страхового брокера Willis Towers Watson (WTW) при участии аналитиков Clyde&Co.

Согласно отчету «Исследование ответственности D&O 2021», 56% респондентов из Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, США и Великобритании указали кибератаку «очень значительным» или «чрезвычайно значительным» риском.

  • На втором месте – риск утечки данных (49% респондентов).
  • На третьем – регуляторные санкции (штрафы, пени) (46% респондентов).

Пятерку главных рисков для топ-менеджеров также составили риск судебного преследования из-за несоблюдения экологических и трудовых норм, а также риски, связанные с требованиями о приеме на работу.

«Пандемия COVID-19 оказалась благодатной почвой для киберпреступников, стремящихся использовать слабые места компаний, которые вынуждены переходить на новые формы с удаленной работой», — говорится в отчете.

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По материалам Finance.UA
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