Украинцы увеличили банковские вклады на 3,73 млрд грн за I квартал 2021

По состоянию на 1 апреля 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 611,29 млрд грн, что на 3,73 млрд грн больше, чем на 1 января этого года.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало апреля 2021 года:
Важно! При проведении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
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«В I квартале текущего года динамика вкладных операций характеризуется умеренным приростом. В основном рост произошел за счет прироста вкладов в национальной валюте (на 1,6%). И хотя гривневый эквивалент вкладов в иностранной валюте уменьшился на 0,8% за счет результатов переоценки, однако фактически вклады в иностранной валюте также выросли (в долларовом эквиваленте прирост составил 55 млн. долларов США)», – отметила директор департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВФЛ Елена Дещеня.
Основные факторы, повлиявшие на прирост гривневых вкладов в I квартале 2021 года:
Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 234,94 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 апреля 2021 г. составила 51,20 млрд грн (8,4% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
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