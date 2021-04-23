Украинцы увеличили банковские вклады на 3,73 млрд грн за I квартал 2021

По состоянию на 1 апреля 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 611,29 млрд грн, что на 3,73 млрд грн больше, чем на 1 января этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало апреля 2021 года:

вклады в национальной валюте – 363,01 млрд грн (+5,65 млрд грн за I кв.);

вклады в иностранной валюте – 248,29 млрд грн (-1,92 млрд грн за I кв.).

Важно! При проведении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Читайте также: Как в ЕС: украинцы хотят 100 тыс. евро выплат в случае банкротства банка

«В I квартале текущего года динамика вкладных операций характеризуется умеренным приростом. В основном рост произошел за счет прироста вкладов в национальной валюте (на 1,6%). И хотя гривневый эквивалент вкладов в иностранной валюте уменьшился на 0,8% за счет результатов переоценки, однако фактически вклады в иностранной валюте также выросли (в долларовом эквиваленте прирост составил 55 млн. долларов США)», – отметила директор департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВФЛ Елена Дещеня.

Основные факторы, повлиявшие на прирост гривневых вкладов в I квартале 2021 года:

увеличение минимального уровня заработной платы на 20,0% с начала года (с 5000 грн. до 6000 грн.)

прирост фонда оплаты труда на 15,4 млрд грн. или 9,3% за январь-февраль 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;

прирост бюджетных выплат на социальную защиту и социальное обеспечение на 8,5 млрд. грн. или 16,6% за январь-февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 234,94 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 апреля 2021 г. составила 51,20 млрд грн (8,4% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫