Что такое государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и кому она предоставляется

Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям – ежемесячное пособие, предоставляемое малообеспеченным семьям в денежной форме в размере, зависящем от величины среднемесячного совокупного дохода семьи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Малообеспеченная семья – семья, которая по уважительным или не зависящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже, чем прожиточный минимум для семьи.
Государственная социальная помощь назначается, если лица в течение периода, за который учитываются доходы:
Когда прекращается выплата:
Инфографика: Минсоцполитики
Когда государственная социальная помощь не назначается:
Уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в 2021 году составляет:
130% для детей в возрасте:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 6318 21
Украинцам в 2021 году придется платить больше за коммунальные услугиВчера, 15:34 - 1956 8
Украинские заробитчане стали больше интересоваться жильем в ПольшеПозавчера, 13:34 - 1299 7
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ8 ч. назад - 1902 3
Эксперты назвали ошибки, из-за которых ломаются машины с «автоматом»Вчера, 22:54 - 2022 2
Когда мир вернется в «нормальное состояние» — исследование (инфографика)Вчера, 20:04 - 6585
Эксперты назвали ошибки, из-за которых ломаются машины с «автоматом»Вчера, 22:54 - 2022 2
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ8 ч. назад - 1902 3
Как поделить наследство10 ч. назад - 1726
Эксперт объяснил, как уменьшить долги за коммунальные услугиВчера, 21:07 - 1279 1
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 328
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1218 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 977
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 605
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 972