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Что такое государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и кому она предоставляется

Что такое государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и кому она предоставляется

Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям – ежемесячное пособие, предоставляемое малообеспеченным семьям в денежной форме в размере, зависящем от величины среднемесячного совокупного дохода семьи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Малообеспеченная семья – семья, которая по уважительным или не зависящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже, чем прожиточный минимум для семьи.

Государственная социальная помощь назначается, если лица в течение периода, за который учитываются доходы:

  • уплатили или за них уплачено ЕСВ в размере не менее минимального, суммарно в течение трех месяцев;
  • ухаживали за детьми до достижения ими трехлетнего возраста или за детьми, нуждающимися в уходе в течение времени, определенного в медицинском заключении врачебно-консультативной комиссии.

Когда прекращается выплата:

  • если семьей сокрыты или намеренно представлены недостоверные данные о ее доходах и имущественном положении – с месяца, в котором выявлены нарушения;
  • в случае переезда семьи в другую местность и наступления обстоятельств, которые делают невозможным выплату социальной помощи (в частности, смерть одинокого человека), – с месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения;
  • по заявлению уполномоченного представителя семьи – с месяца, следующего за месяцем его подачи, если иное не оговорено заявлением.


Инфографика: Минсоцполитики

Когда государственная социальная помощь не назначается:

  • в составе семьи есть трудоспособные лица, которые достигли 18-летнего возраста и не работают, не проходили военную службу, не вели предпринимательской или профессиональной независимой деятельности, не получали образования по дневной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшими, высшего образования, не зарегистрированы в центре занятости как безработные или как ищущие работу, суммарно более трех месяцев в течение периода, за который учитываются доходы;
  • лица, входящие в состав малообеспеченной семьи, в течение 12 месяцев перед обращением за назначением государственной социальной помощи совершили покупку на сумму, превышающую 50 тыс. гривен;

  • в собственности малообеспеченной семьи есть вторая квартира (дом), кроме жилья, находящегося на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе;
  • в собственности малообеспеченной семьи есть больше чем один автомобиль, транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, с даты выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Справка Finance.ua:

Уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в 2021 году составляет:

  • для трудоспособных лиц (35%) – с января (794,50 грн), с июля (832,65 грн), с декабря (868,35 грн);
  • для лиц, утративших трудоспособность (100%) – с января (1769 грн), с июля (1854 грн), с декабря (1934 грн)

130% для детей в возрасте:

  • до 6 лет – с января (2497,30 грн), с июля (2616,90 грн), с декабря (2730,00 грн);
  • от 6 до 18 лет – с января (3113,50 грн), с июля (3263 грн), с декабря (3403,40 грн);
  • от 18 до 23 лет (при условии обучения) – с января (2951,00 грн), с июля (3092,70 грн), с декабря (3225,30 грн).

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По материалам Finance.UA
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