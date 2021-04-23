В руководстве НБУ не исключили еще одного повышения учетной ставки

Члены комиссии по монетарной политике Нацбанка в свое время единогласно поддержали повышение учетной ставки до 7,5%, необходимое для постепенного замедления инфляции и возвращения ее к цели 5% в I полугодии 2022-го, сообщила пресс-служба НБУ. При этом большинство ее членов считают такие меры достаточными.

«В то же время несколько участников дискуссии полагают, что инфляционное давление может оказаться недооцененным из-за высокого уровня неопределенности, поэтому они не исключают необходимости продолжения цикла повышения учетной ставки», — говорится в сообщении.

Еще один участник дискуссии отметил, что, несмотря на повышение учетной ставки, монетарная политика регулятора остается мягкой. С учетом повышенных инфляционных ожиданий уровень нейтральной учетной ставки пока равен 9−9,5%.

Поэтому, если ситуация будет развиваться по базовому сценарию макропрогноза, переход НБУ к нейтральной монетарной политике состоится лишь в конце 2021-го — в начале 2022 года.

Напомним, правление НБУ решило повысить учетную ставку до 7,5% с 16 апреля. Таким образом, для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка изменился ориентир относительно стоимости привлеченных и размещенных средств. Соответствующее решение регулятор одобрил на заседании 15 апреля.