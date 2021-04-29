Вклад как предмет залога - объяснение ФГВФЛ

Клиент банка может взять «кредит под депозит». Тогда банк сможет использовать заложенные депозитные средства, если вкладчик перестанет выполнять свои долговые обязательства.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«По разным причинам у вкладчика может возникнуть потребность передать банку имущественные права требования на денежные средства, размещенные на вкладном (депозитном) счете под залог. Например, при заключении с банком договора о потребительском кредите (покупка автомобиля, сложной бытовой техники, лечение, обучение и т. д) оформить так называемый „кредит под депозит“», — пишет ФГВФЛ.

В таком случае заключение кредитного договора сопровождается заключением договора залога депозита, а именно — залога имущественных прав требования на такие средства.

Залог является одним из видов обеспечения выполнения обязательств, которое выступает дополнительной гарантией выполнения заемщиком обязательства перед банком. В то же время «кредит под депозит» дает возможность заемщику пользоваться кредитными средствами без расторжения депозитного договора и при этом получить привлекательную ставку по кредиту.

Согласно Закону Украины «О залоге», кредитор имеет право в случае невыполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.

Что это значит:

если вкладчик, который получил в банке «кредит под депозит», не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои долговые обязательства, то банк имеет право использовать заложенные депозитные средства для погашения задолженности.

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Также Фонд гарантирования обращает внимание, что в соответствии с пунктом 8 части 4 статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» в случае банкротства банка Фонд гарантирования вкладов физических лиц не возмещает средства по вкладу в банке, если такой вклад используется вкладчиком как средство обеспечения выполнения другого обязательства перед этим банком в полном объеме вклада до дня выполнения обязательств.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины увеличил учетную ставку до 7,5% в надежде немного остановить инфляцию. На этом фоне уже пошли разговоры, что ставки по депозитам тоже вырастут. Вклады, действительно, станут немного выгоднее. Но эксперты рассчитывать на значительные пассивные доходы не рекомендуют.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает депозиты, открытые на акционных условиях, в случае банкротства банка. А вот депозиты, открытые на индивидуальных условиях, — не возмещаются.

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