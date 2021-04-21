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Прибыль Укроборонпрома выросла до 2,5 миллиарда

Прибыль Укроборонпрома выросла до 2,5 миллиарда

Государственный концерн «Укроборонпром» завершил 2020 год с чистой прибылью 2,5 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Марлин, который проанализировал сводный отчет концерна о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за 12 месяцев 2020 года.

При этом выполнение финансового плана за прошлый год, в котором была запланирована чистая прибыль 2,096 млрд грн, составило 121,9%.

По результатам 2019 года концерн «Укроборонпром» отчитался о 1,2 млрд грн прибыли.

За прошлый год предприятиями-участниками концерна уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму 7,1 млрд грн, что больше запланированного на 182 млн грн (выполнение плана на 102,6%).

Вместе с тем анализ отчета 2020 года свидетельствует, что по показателю чистый доход от реализации продукции на внутреннем рынке и на экспорт выполнение плана составило 89,3% и составляет 37,4 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года данный показатель уменьшился на 2,3 млрд грн (на 5,8%).

На дополнительный запрос Марлин объяснили, что на объемы реализации продукции отрицательно повлияли ограничения, которые были введены в стране и мире, в связи с пандемией COVID-19.

По материалам Економічна Правда
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