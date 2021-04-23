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Индекс Джини-2020 в мире: каким был разрыв между богатыми и бедными

Индекс Джини-2020 в мире: каким был разрыв между богатыми и бедными

Эксперты Международного валютного фонда в прошлом году спрогнозировали, что в мире из-за пандемии COVID-19 увеличится разрыв между бедными и богатыми.

При этом нынешняя пандемия повлияет на доходы населения гораздо сильнее, чем предыдущие: речь о вспышках SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014) и Zika (2016). После каждого из этих событий индекс Джини (индекс неравенства) увеличивался, а негативные эффекты сохранялись еще на протяжении пяти лет после окончания кризисов, вызванных глобальными эпидемиями. Каким был индекс Джини в мире в 2020 году – на инфографике «Слово и дело».

Индекс Джини (индекс неравенства или индекс справедливости) был разработан в начале XX столетия итальянским экономистом Коррадо Джини. Он означает разрыв между бедными и богатыми слоями населения: чем выше коэффициент, тем больше разрыв – 1% означает равенство доходов населения, 100% – весь доход сосредоточен в одних руках.

Интересно, что в Украине Индекс Джини один из самых низких в мире – 25,36%. Мы в компании таких стран как Азербайджан (22,45%), Молдова (24,5%), Беларусь (24,75%), Словения (24,84%), Чехия (25,43%), Словакия (25,77%). Возможно, такой аномальный результат связан с недостоверной статистикой по уровню доходов граждан и высокой долей теневой экономики.

В соседней Польше индекс Джини-2020 составил 30,19%, в Дании – 28,5%, в Швейцарии – 32,25%, в Германии – 32,33%, во Франции – 32,55%, в Британии – 33,12%, в России – 35,32%.

Самая глубокая пропасть в доходах между богатыми и бедными в ЮАР (62,73%), Намибии (59,17%), Замбии (58,09%), Лесото (54,43%), Мозамбике (53,87%), Ботсване (53,35%), Бразилии (52,44%).

По материалам Слово и Дело
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