Индекс Джини-2020 в мире: каким был разрыв между богатыми и бедными

Эксперты Международного валютного фонда в прошлом году спрогнозировали, что в мире из-за пандемии COVID-19 увеличится разрыв между бедными и богатыми.
При этом нынешняя пандемия повлияет на доходы населения гораздо сильнее, чем предыдущие: речь о вспышках SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014) и Zika (2016). После каждого из этих событий индекс Джини (индекс неравенства) увеличивался, а негативные эффекты сохранялись еще на протяжении пяти лет после окончания кризисов, вызванных глобальными эпидемиями. Каким был индекс Джини в мире в 2020 году – на инфографике «Слово и дело».
Индекс Джини (индекс неравенства или индекс справедливости) был разработан в начале XX столетия итальянским экономистом Коррадо Джини. Он означает разрыв между бедными и богатыми слоями населения: чем выше коэффициент, тем больше разрыв – 1% означает равенство доходов населения, 100% – весь доход сосредоточен в одних руках.
Интересно, что в Украине Индекс Джини один из самых низких в мире – 25,36%. Мы в компании таких стран как Азербайджан (22,45%), Молдова (24,5%), Беларусь (24,75%), Словения (24,84%), Чехия (25,43%), Словакия (25,77%). Возможно, такой аномальный результат связан с недостоверной статистикой по уровню доходов граждан и высокой долей теневой экономики.
В соседней Польше индекс Джини-2020 составил 30,19%, в Дании – 28,5%, в Швейцарии – 32,25%, в Германии – 32,33%, во Франции – 32,55%, в Британии – 33,12%, в России – 35,32%.
Самая глубокая пропасть в доходах между богатыми и бедными в ЮАР (62,73%), Намибии (59,17%), Замбии (58,09%), Лесото (54,43%), Мозамбике (53,87%), Ботсване (53,35%), Бразилии (52,44%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США распространили жесткое заявление о последних изменений в руководстве НафтогазаВчера, 10:44 - 2129 11
В Xiaomi придумали, как сделать быстрее устаревшие смартфоныВчера, 02:08 - 1286 6
Два аэропорта в год и особое финансирование: Криклий рассказал про новый спецфондВчера, 09:15 - 550 4
Размещение еврооблигаций на $1,25 млрд свидетельствует о доверии международных инвесторов к стране — УстенкоВчера, 15:44 - 374 3
48 ящиков с золотом: в Польше нашли новые данные о спрятанных «сокровищах Гитлера» — СМИПозавчера, 18:24 - 1183 3
США распространили жесткое заявление о последних изменений в руководстве НафтогазаВчера, 10:44 - 2129 11
«Письма счастья» будут присылать не всем водителям - Рада приняла законВчера, 11:02 - 2027 2
Украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста, но с другим условиемВчера, 08:14 - 1194
Пенсионеры в ПриватБанке больше не будут получать проценты на картах — СМИВчера, 16:16 - 1133
Как защититься от незаконного доступа к цифровому паспорту в «Дії»Вчера, 09:00 - 1087
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полетВчера, 15:37 - 257
Китай запустил главный модуль космической станцииПозавчера, 11:10 - 318
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 595
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1618 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1396 1