Госдолг снизится до 55, 8% ВВП в этом году – Нацбанк

Национальный банк ожидает снижение государственного и гарантированного долга Украины до 55,8% ВВП, при том, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Указывается, что для снижения уровня государственного и гарантированного государством долга и удержания его ниже 60% ВВП, стоит соблюдать взвешенную фискальную политику в условиях роста экономики и низкой волатильности обменного курса.
По оценкам НБУ, за первые два месяца этого года долг снизился до 58,4% ВВП, составляя в абсолютном выражении 2,55 трлн грн, это 36,5% – в нацвалюте и 63,5% – в иностранной валюте.
Нацбанк заявляет, что для оживления экономики и преодоления пандемии в текущем году правительство будет сохранять значительный дефицит бюджета (по оценкам НБУ – 4% ВВП, 200,2 млрд грн).
“Однако в дальнейшем в условиях устойчивого роста экономики государственные стимулы уменьшатся, что позволит постепенно улучшать долговую позицию. Соответственно в 2022-2023 годах ожидается сокращение дефицита до 3% ВВП (165 млрд грн в 2022 и 181,9 млрд грн в 2023 гг)”, – указано в отчете.
Согласно ему, Нацбанк не ожидает в ближайшие три года финансирования НАК “Нафтогаз Украины” и докапитализации госбанков. А объемы предоставления госгарантий, по его оценкам, сократятся с 80 млрд грн в этом году до 34,4 млрд грн в следующем и 36,8 млрд грн – в 2023 году.
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