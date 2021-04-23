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Экоинспекция провела более 500 проверок качества топлива на АЗС

Экоинспекция провела более 500 проверок качества топлива на АЗС

Госэкоинспекция осуществила на автозаправочных станциях 364 мероприятия контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства и 194 мероприятия государственного рыночного надзора.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

«В соответствии с поручением Премьер-министра Украины Госэкоинспекция с начала марта проводит дополнительные мероприятия контроля за соблюдением экологического законодательства, а также за надлежащим качеством топлива на АЗС. Осуществление таких мероприятий важно ввиду увеличения количества нарушений на предприятиях, осуществляющих розничную продажу топлива. Предоставление некачественной продукции на рынке и несоблюдение требований природоохранного законодательства при деятельности АЗС представляет угрозу для жизни людей и для окружающей среды», – рассказал Малеваный.

Так, на автозаправочных станциях было проведено 364 мероприятия контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства и 194 мероприятия государственного рыночного надзора. В ходе проверок качества топлива за несоблюдение требований Техрегламента вынесено 185 решений о принятии ограничительных мер и наложены административно-хозяйственные санкции.

Сейчас ГЭИ продолжает проведение мероприятий государственного рыночного надзора, которые предусматривают контроль соответствия паспортов качества продукции Техническому регламенту относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу.

По материалам УКРИНФОРМ
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