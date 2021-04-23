Экоинспекция провела более 500 проверок качества топлива на АЗС

Госэкоинспекция осуществила на автозаправочных станциях 364 мероприятия контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства и 194 мероприятия государственного рыночного надзора.
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.
«В соответствии с поручением Премьер-министра Украины Госэкоинспекция с начала марта проводит дополнительные мероприятия контроля за соблюдением экологического законодательства, а также за надлежащим качеством топлива на АЗС. Осуществление таких мероприятий важно ввиду увеличения количества нарушений на предприятиях, осуществляющих розничную продажу топлива. Предоставление некачественной продукции на рынке и несоблюдение требований природоохранного законодательства при деятельности АЗС представляет угрозу для жизни людей и для окружающей среды», – рассказал Малеваный.
Так, на автозаправочных станциях было проведено 364 мероприятия контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства и 194 мероприятия государственного рыночного надзора. В ходе проверок качества топлива за несоблюдение требований Техрегламента вынесено 185 решений о принятии ограничительных мер и наложены административно-хозяйственные санкции.
Сейчас ГЭИ продолжает проведение мероприятий государственного рыночного надзора, которые предусматривают контроль соответствия паспортов качества продукции Техническому регламенту относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу.
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