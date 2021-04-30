Volvo начнет использовать переработанные материалы для уменьшения выбросов и экономии

Volvo с 2025 года станет компанией с замкнутым циклом производства, что позволит ежегодно экономить 118 миллионов долларов США и уменьшить выбросы углерода на 2,5 миллиона тонн.
К 2040 году бренд планирует создать замкнутые циклы для материалов, которые производят тяжелые выбросы, такие как сталь и алюминий. Детали начнут восстанавливать, ремонтировать и повторно использовать. Об этом сообщает сайт Automotive World.
Уже сейчас Volvo перерабатывает коробки передач и двигатели. В 2020 году было переработано около 40 000 деталей, что позволило уменьшить выбросы почти на 3000 тонн. К 2025 году компания стремится удвоить объемы переработки.
Для обеспечения хранения ценных материалов в обращении компания в прошлом году переработала 95 процентов отходов производства. Это включало 176 000 тонн стали и позволило избежать образования почти 640 000 тонн CO2.
Также Volvo хотят давать вторую жизнь батареям электромобилей. Используя их не только в автомобилях, они смогут получить новые потоки дохода и сэкономить расходы, а также продлить жизненный цикл аккумуляторов. Уже сейчас они сотрудничают с компанией BatteryLoop, которая повторно использует автомобильные аккумуляторы.
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